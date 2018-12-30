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Yaşam

14 yaşındaki çocuk, önce kar kütlesinin ardından kepçenin altında kalarak öldü

Bingöl'de yaşanan kazanın ardından kepçe operatörü Demirci gözaltına alındı

30 Aralık 2018 21:38

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken, çatıdan üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14), kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı. Ağır yaralanan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdülmelik Bingöl'ün üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Çarpmanın etkisiyle Bingöl, yola savruldu. Bu sırada kar temizleme çalışması yapan Karlıova Belediyesi'ne ait kepçe, Abdülmelik Bingöl'ün üzerinden geçti. Durumu fark eden çevre sakinleri, aracı durdurması için operatörü uyardı. 

Yaralanan Bingöl, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 

Kazanın ardından kepçe operatörü Demirci gözaltına alındı. (DHA)
 

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