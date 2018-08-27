14 yaşında başladığı sigara yüzünden 2 metre yürüyemez hale geldi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde turizmci 45 yaşındaki Elif Kılınçarslan, 14 yaşında başladığı sigara nedeniyle birkaç metre bile yürüyemez hale geldi. Sağ bacağında sigaradan kaynaklı damar tıkanıklığı olduğu belirlenen Kılınçarslan, acil olarak ameliyata alınıp balon yöntemiyle tıkalı damarı açıldı.

Kaş\'ta yaşayan turizmci Elif Kılınçarslan, 14 yaşında günde birkaç tane olmak üzere başladığı sigaradan 31 yıl boyunca vazgeçmedi. 17 yaşında günde 1 paket sigara içen, ilerleyen yıllarda günde 2-3 pakete kadar çıkan Kılınçarslan, 2001 yılında akciğer embolisi geçirmesine rağmen sigara içmeye devam etti. Son günlerde birkaç metre bile yürüyemeyen Kılınçarslan, 10 gün önce şiddetli bacak ağrısı şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde sağ bacağının atardamarının tıkalı olduğu belirlenen Kılınçarslan, acil ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut tarafından anjiyografik yöntemle tıkalı damarı açılan Kılınçarslan sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

\'BİRKAÇ METRE YÜRÜYEMİYORDUM\'

Son dönemde 2-3 paket sigara içtiğini belirten Kılınçarslan, \"Daha önce de zaman zaman bacak ağrısı çekiyordum ama böyle yürüyemez hale gelmemiştim. Ameliyattan kısa süre önce artık birkaç metre bile yürüyemiyordum. Çünkü yürümeye çalıştıkça ağrı daha da şiddetleniyordu\" dedi.

2001 yılında akciğer embolisi geçirdiğini söyleyen Kılınçarslan, “Başlangıçta \'Acaba yine emboli mi geçiriyorum\' diye düşündüm. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelmeden önce birkaç hastaneye başvurdum. Emboli olabileceği söylendi. Ancak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tetkiklerimde sağ bacağımın atardamarının tıkalı olduğu ve acil ameliyat gerektiği söylendi. Hemen ameliyata alındım\" dedi.

\'14 YAŞIMDAN BU YANA SİGARA İÇİYORUM\'

Sigarayla ilk 14 yaşında tanıştığını anlatan Kılınçarslan, \"14 yaşındayken anne ve babam çalıştığı için rahattım ve gizli gizli günde birkaç sigara içmeye başladım. 17 yaşımda ise günde 1 paket sigara içiyordum\" dedi. Son yıllarda günlük sigara sayısını hayli yükselttiğini söyleyen Kılınçaraslan, “Artık bazen günde 2 ya da 3 paket içer hale gelmiştim. Damarımın tıkalı olduğunu öğrendiğim gün sigarayı bıraktım. Belki geç oldu denilebilir ama hiçbir şey için geç değil\" diye konuştu. Sağ bacağının tıkalı olan atardamarı balonla açılarak stent konulan Kılınçarslan, sigara bağımlılarına da \"Bir gün mutlaka sigaraya bağlı sağlık sorunları yüzünden bırakmak zorunda kalacaksın. Onun için ne kadar erken bırakılsa o kadar iyi. Hiçbir şey için geç değil\" önerisinde bulundu.

HASTALARIN DA TERCİH ETTİĞİ BİR YÖNTEM

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut, Elif Kılınçarslan\'ın anjiyo ünitesinde tıkalı olan sağ bacak atardamarını balon ve stentleme yöntemiyle açtıklarını belirterek, “İşlemden sonra birkaç saat yatak istirahati verdik. Ameliyattan 3 saat sonra yürümeye başladı. Ağrısı da yok. Sağlığına kavuştu. Artık istediği kadar yol yürüyebilir. Sigara asla içmeyecek. Düzenli beslenme ve egzersiz yapacak. Hastamıza bundan sonra sağlıklı bir yaşam diliyoruz\" dedi.

Anjiyografik yöntemle yapılan damar tedavilerinde hastaların hastanede uzun kalmadığını vurgulayan Dr. Akbulut, \"Genellikle işlemden 1 gün sonra taburcu ediyoruz. Anjiyografik yöntem, hastada büyük bir kesi olmadığı için kozmetik anlamda da avantajlı. Sadece bir iğne deliğinden girip tıkalı damarın ilgili bölümünü balonlama ya da stent koyarak açma şansımız oluyor. Hastada işlem sonrası daha az ağrı oluyor. Enfeksiyon riski yok. Bu açıdan da hastaların tercih ettiği bir yöntem\" diye konuştu.



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