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Kültür-Sanat

14 Şubat'ta Erdal Güney'den 'Aşk'ın Halleri' konseri

İSTANBUL, (DHA) –TÜRKİYE dizi film müziğinin önemli isimlerinden Erdal Güney,14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla “Aşk’ın Halleri Üzerine Şarkılar” adlı konseriyle, Maltepe Belediyesi Prof

15 Şubat 2018 15:28

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE dizi film müziğinin önemli isimlerinden Erdal Güney,14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla “Aşk’ın Halleri Üzerine Şarkılar” adlı konseriyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

 Güney, “Erdal Güney ve Forantası” isimli grubuyla, müzikseverlerin karşısına çıktı. Yorumcu, besteci ve akademisyen kimliğiyle tanınan Erdal Güney, 1997 yılında yayımlanan ilk albümü “Güney Türküleri”nden eserler seslendirdi. Farklı kültürel alt kimlikleri buluşturan Güney, gitar ve sazıyla seslendirdiği eserleriyle dinleyicilerin beğenisini topladı. 

Seslendirilen şarkılarla duygusal anlar yaşayan katılımcılar bu geceyi ölümsüzleştirmeyi de unutmadı. Vatandaşlar konser sırasında hem kendi fotoğraflarını çekti, hem de cep telefonlarıyla seslendirilen şarkıları kayıt altına aldı.

(FOTOĞRAF)

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