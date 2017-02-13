14 Şubat Dünya Öykü Günü bildirisi bu yıl Aslı Erdoğan'dan

14 Şubat Dünya Öykü Günü bildirisini bu yıl yazar Aslı Erdoğan okuyacak.

Dünya Öykü Günü, İstanbul’da Öykü Gazetesi’nin organizasyonuyla, Beyoğlu’ndaki Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. 19:30 – 21:30 saatleri arasında yapılacak kutlamanın sunuculuğunu Emir Çubukçu üstlendi. Öykülere ses verecek tiyatro sanatçıları ise Deniz Türkali (Aslı Erdoğan öyküsü “Başlangıç”), Ece Dizdar ve Emir Çubukçu (Leyla Erbil öyküsü “Clinton Gadson”), Tuğrul Tülek (Bilge Karasu öyküsü “Doğum” ve “İlk Susan”)... Kutlama, Tangocu Yeşim Narter ve Hayrettin Sarı çiftinin Astor Piazzola’dan 'Libertango'yu yorumlamasıyla kapanacak. Edebiyatseverlerin davet edildiği etkinlik, herkese açık yapılıyor.

Öykü Gazetesi'nin tanıtım yazısı şöyle:

"90’lı yılların ortalarından itibaren Ankara Öykü Günleri adı altında büyük edebiyat buluşmalarını gerçekleşir. Bu edebiyat buluşmalarından 2002 yılında bir gün doğar: 14 Şubat Dünya Öykü Günü!

Ankara’da doğan “14 Şubat Dünya Öykü Günü” projesi, Mexico City’de yapılan 69. Uluslararası P.E.N. Kongresi’nin Delegeler Meclisi toplantısında onaylanarak kabul edilir. “14 Şubat Dünya Öykü Günü” dünyanın farklı coğrafyalarında farklı dillerince kutlanmaya başlar.

Öykü, yaşamın sesidir. Bundan dolayı, “Bir insanı sevmekle başlar her şey,” ve bizler, her şeyin, yaşamın, sevginin, umudun, barışın, öykünün paylaştıkça anlam kazanacağına inanıyoruz. Bu duygularla Türkiye’de ve Dünya’da 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nü birlikte kutluyoruz!"

Aslı Erdoğan kimdir?

1967 doğumlu Aslı Erdoğan, Amerikan Robert Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını CERN (Conseeil Europeen pour la Recherche Nucleaire)’de hazırladı. Rio de Janeiro’da başladığı fizik doktorasını yarıda bırakarak yazmayı seçti.

1994 ‘te ilk kitabı yayımlandı. Ulusal ve uluslararası basında kendinden övgüyle bahsedilen yazar, 1997’de Deutsche Welle’nin düzenlediğ yarışmada Tahta Kuşlar adlı öyküsüyle birincilik ödülü aldı, bu öykü dokuz dile çevrildi.

Kırmızı Pelerinli Kent romanı Gyldendal Yayınları’nın (Norveç) Marg –omirilik— serisine seçildi. Hayatın Sessizliğinde (2005) Dünya Yayınları tarafından yılın kitabı seçildi.

Hayatın Sessizliğinde’den bir bölüm Piccola Tiyatrosu’nda (Milan) Serra Yılmaz tarafından seslendirildi, dans tiyatrosu ve baleye uyarlandı.

Mahpus adlı öyküsü Fransa’da filme çekildi. Aslı Erdoğan’ın yapıtları birer ‘çağdaş klasik’ olarak nitelendirildi. Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, die Welt, der Freitag, die Berliner Literatur Kritik gibi gazete ve dergilerde Aslı Erdoğan’ın yapıtları üzerine yüzden fazla makale ve çalışma yayımlandı. Ingo Arend, Ruth Klüger, Barbara Frischmuth gibi yazarlar Aslı Erdoğan’ı yazdı. La Libre Belgique tarafından Antonin Artaud ve Malcolm Löwry ile kıyaslanırken, Aftenposten şu cümleyle değerlendirdi:“Joyce ve Dublin, Kafka ile Prag nasıl birbirinden ayrılmazsa, bundan böyle Aslı Erdoğan Rio da birbirine kopmaz bağlarla bağlanacak.” Son olarak ’Ord i Grenseland Prisen—Sınırda Sözcükler Ödülü’ ödülünü kazanan yazarın kitapları dünya dillerine çevrilmeye devam ediyor. Aslı Erdoğan, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği yapan, gazeteci, aydın, insan hakkı savunucusu ve siyasetçiler hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla açılan davada yargılandı. Erdoğan, Bakırköy Kadın Tutukevi'nde 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra 29 Aralık 2016'da tahliye edildi.

Kitapları

Kabuk Adam 1994

Mucizevi Mandarin 1996

Kırmızı Pelerinli Kent 1998

Hayatın Sessizliğinde 2005

Bir Yolculuk Ne Zaman Biter 2000 (Gazete Yazıları)

Bir Delinin Güncesi 2006 (Denemeler - I)

Bir Kez Daha 2006 (Denemeler - II)

Taş Bina ve Diğerleri 2009 (Öykü)