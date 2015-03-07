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14 milyon liraya mal olan Eyüp Sultan Kültür ve Spor Kompleksi çürümeye terk edildi

Bir yıl önce hizmete açılan Eyüp Sultan Kültür ve Spor Kompleksi bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz durumda

07 Mart 2015 20:39

Bir yıl önce 14 milyon liraya inşa yapılan Eyüp Sultan Kültür ve Spor Kompleksi çürümeye terk edildi.

Sendika.org'un haberine göre; Parkeleri kabaran, camları kırılan ve duvarları küflenen kompleks 17.125 m² alana 3 blok halinde inşa edilmişti. 14 milyon 211 bin liraya mal olan komplekste 2400 koltuklu basketbol salını, 160 koltuklu kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ve 600 koltuklu konferans salonu bulunuyor. Sancaktepe Belediye Meclisi Mart ayında gündeme getirilen durumla ilgili belediyenin şu an bir girişimi bulunmadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, çürümeye terk edilen spor kompleksinin açılış töreninde şunları söylemişti:

"Değerli hemşerilerim, 5 yıl önce hizmet bayrağını devraldığımızda ‘Gelişim’ sözü verdik. Sancaktepemiz her alanda gelişecek dedik. Gece demeden gündüz demeden çalıştık, ürettik yatırımlar yaptık. Ektiğimiz ‘gelişim tohumlarının’ bugün birer birer meyvelerini vermesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Sancaktepe’de‘Gelişimin Eserleri’ Allah’ın izniyle birer birer yükseliyor." 

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