T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Açlık sınırı 1,300 lirayı aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,300 lira olduğunu açıkladı

25 Şubat 2015 14:45

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İŞ), dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,300 lirayı, yoksulluk sınırının da 4,200 lirayı aştığını açıkladı.

Türk-İŞ'in yaptığı hesaplamalara göre, dört kişilik ailenin Şubat ayında açlık sınırı, Ocak ayına göre yüzde 4.04 artışla 1,308 lira, yoksulluk sınırı da 4,259 liraya yükseldi.

Türk-İŞ'in verilerine göre geçen yıl Şubat ayında 1,130 lira olan açlık sınırı ve 3,682 lira olan yoksulluk sınırındaki yıllık artış da yüzde 15,7'yi buldu.

Gıda fiyatlarına dayanılarak hesaplanan Türk-İş açlık sınırındaki veriler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat ayı enflasyonunda gıda fiyatları artışının yüksek gelebileceğine işaret ediyor.

ETİKETLER

türk işaçlık sınırıraporhesapartış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24