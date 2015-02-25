Açlık sınırı 1,300 lirayı aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İŞ), dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,300 lirayı, yoksulluk sınırının da 4,200 lirayı aştığını açıkladı.

Türk-İŞ'in yaptığı hesaplamalara göre, dört kişilik ailenin Şubat ayında açlık sınırı, Ocak ayına göre yüzde 4.04 artışla 1,308 lira, yoksulluk sınırı da 4,259 liraya yükseldi.

Türk-İŞ'in verilerine göre geçen yıl Şubat ayında 1,130 lira olan açlık sınırı ve 3,682 lira olan yoksulluk sınırındaki yıllık artış da yüzde 15,7'yi buldu.

Gıda fiyatlarına dayanılarak hesaplanan Türk-İş açlık sınırındaki veriler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat ayı enflasyonunda gıda fiyatları artışının yüksek gelebileceğine işaret ediyor.