14. Metin Altıok Şiir Ödülü Seyyidhan Kömürcü'ye verildi

14. Metin Altıok Şiir Ödülü’nü 'Kendinin Ağacı' adlı kitabıyla Seyyidhan Kömürcü aldı.

Seçici jürisinde Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş ve Salih Bolat'ın bulunduğu yarışmanın ödülü 'Kendinin Ağacı' kitabı ile Seyyidhan Kömürcü'ye verildi.

Şair Metin Altıok'un anısına Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Zeynep Altıok'la birlikte düzenlediği Metin Altıok Şiir Ödülü, 'Kendinin Ağacı' kitabı ile Seyyidhan Kömürcü'ye verildi. Bu yıl 14. kez düzenlenen şiir ödülünün seçici jürisinde Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş ve Salih Bolat bulunuyor.

14 Mart 1940 yılında doğan Metin Altıok'un 81. doğum gününde açıklanan ödülün Kömürcü'ye verilmesinin gerekçesi şöyle belirtildi:

"2021 yılı Metin Altıok Şiir Ödülü'nün, 'Kendinin Ağacı' kitabıyla bireysel gibi görünen bir huzursuzluğu, zamanın ve coğrafyanın acılı arka planına yerleştirerek vermesi; bu acının toplumsal boyutlarını lirik ve derin dille okura duyurması; doğayla ve nesnelerle çağrışım yükü güçlü bağlar kurması, ilginç ve özgün imgelerle kendine has bir şiir dili geliştirme başarısı göstermesi, şiir yolculuğunun uzun ve soluklu olacağını duyumsatması nedeniyle Seyyidhan Kömürcü'ye verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir."