14 bin yıllık yavru köpek bedeninin midesinden çıktı: Dünyada kalan son tüylü gergedanı yemiş olabilir

Rusya'da bilim insanları Buzul Çağı'ndan kalan formu bozulmamış bir yavru köpek bedenini incelerken midesinden 14 bin yıl önce soyu tükenen yünlü gergedan parçası buldu. Bilim insanları köpeğin dünyada kalan son tüylü gergedanlardan birini yediğini düşünüyor.

CNN'de yer alan habere göre, Rus bilim insanları 2011'de Sibirya'da bulunan yaklaşık 14 bin yıllık bir yavru köpek ya da kurt bedeninde araştırmalar yaptı. Köpeğin formu bozulmamış bedeni incelenirken midesinde tüylü bir cisim bulundu.

Bilim insanları tüylü cismin ilk olarak bir mağara aslanına ait olabileceğini düşündü. Ancak Stockholm'ün Ulusal Tarih Müzesi'nden uzmanların yürüttüğü DNA araştırmaları farklı bir tablo ortaya koydu. Stockholm Üniversitesi ve Ulusal Tarih Müzesi'nin ortak projesi olan Paleogenetik Merkezi'nden profesör Love Dalen, "Bütün memelilere ait DNA'lardan bir veritabanımız var. Verileri inceledik ve sonuç tüylü parçanın bir tüylü gergedana ait olduğu ortaya çıktı" dedi.

Dalen, "Bu kesinlikle duyulmamış bir şey. Daha önce hiç midesinde parça bulunmuş bir Buzul Çağı etoburu görmedim" dedi. Bilim insanları mideden çıkan parçayı incelediğinde 14 bin 400 yıllık olduğunu keşfetti.

Dalen, "Bu yavru köpek bedeninin 14 bin yıllık olduğu biliniyor. Tüylü gergedanların soyunun 14 bin yıl önce tükendiği biliniyor. Yani muhtemelen bu köpek dünyadaki son tüylü gergedanlardan birini yemişti. Muhtemelen sindiremediği için yedikten kısa süre sonra öldü" dedi.