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139 milletvekilinin fezlekeleri hangi suçlardan düzenlendi?

TBMM'de 139 milletvekili hakkında 682 dosya bulunuyor

18 Mayıs 2016 01:35

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda 139 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmazlık fezlekelerinin suç nitelikleri hakkında bilgi verdi. Buna göre fezlekelerin içeriği şöyle:

Terör suçlarından 216 adet, hakaret suçu 201 adet, yaralama suçu 11 adet, görev suçları 38 adet, sahtecilik suçları 6 adet, tehdit suçu 18 adet, gizliliğin ihlaline ilişkin suçlar toplamı 11 adet, suçu ve suçluyu övmek 55 adet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak 24 adet, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet 119 adet, 298 sayılı Seçim Kanunu'na muhalefet 11 adet, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet 3 adet, iftira 13 adet, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na muhalefet 1 adet, halkı askerlikten soğutmak 2 adet, mala zarar verme 1 adet.

AKP'nin 27, CHP'nin 51, HDP'nin 51, MHP'nin 9 ve bağımsız 1 milletvekilinin fezlekesi var. Birden fazla fezlekesi olan milletvekili sayısı 52. 

Bozdağ,  CHP’li Mahmut Tanal’ın “Terör örgütünün propagandası suç mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Türk Ceza Kanunu'nun 214'üncü maddesinde suç işlemeye tahrik, 215'inci maddesinde suçu ve suçluyu övme, 217'nci maddesinde kanunlara uymamaya tahrik, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'nci maddesinde terör propagandası, yine Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesinde terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basma ve yayma suç olarak düzenlenmektedir. Bunlar kanunlarımızda suçtur.”

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