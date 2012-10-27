134 yıllık ses kaydı, bilgisayarda dinlenebilecek bir formata çevrildi

ABD’li araştırmacılar tarafından Berkeley Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, Amerikan tarihinin 134 yıllık en eski ses kaydı, bilgisayarda dinlenebilecek bir formata çevrildi.

Yapılan çalışma kapsamında 78 saniye uzunluğundaki konuşma ve müzik kaydı bilgisayarda dinlenebilecek bir dosyaya çevrildi.

Ses kaydı, 1878 yılında ABD’nin St. Louis kentinde aynı yıl ABD’li mucit ve işadamı Thomas Edison tarafından keşfedilen fonograf (nam-ı diğer gramofon) ile yapıldı. Söz konusu kayıt, bir kişinin müzik olmadan şarkı söylemesiyle başlıyor, ardından “Mary Had a Little Lamb” ve “Old Mother Hubbard” parçalarının çalınmasıyla devam ediyor.

Edison’un, General Electric şirketinin temellerini attığı Schenectady kentindeki Bilim ve Yenilik Müzesi’nden John Schneiter, “Hala çalınabilir en eski ses kayıtları arasında, bu bulabildiğimiz en eski eser” ifadesini kullandı.

Ses kaydının yapıldığı kalay folyo, 12x35 cm boyutunda olup, fonograftaki silindire de takılabiliyor ve kol ile çevrilerek ses kaydı yapılmasını sağladı. Normalde birkaç defa sarılarak kaydın tekrar dinlenmesi, folyonun kullanılmaz hale gelmesine neden oluyor. Bu yüzden tarihi ses kaydının bugüne ulaşması daha büyük bir önem taşıdığı söyleniyor.

Bilim ve Yenilik Müzesi’nde 134 yılın ardından tekrar çalınan ses kaydı gibi, benzer şekilde kalay folyoya kaydedilen ve hala dinlenebilecek olan iki eserin daha olduğu belirtildi. Bunlardan bir tanesinin St. Louis gazetesine siyasi yorumlar yazan Thomas Mason adlı yazara ait olduğu tahmin ediliyor.