13:00'ten sonra bilet almayın

T24- Önce küçük ikramiyeler için çekilişler yapılacak. Öte yandan 4 haftadır devreden Süper Loto’nun 7 milyon liralık çekilişi de bu gece...



Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 30 milyon liralık büyük ikramiye bu gece sahibini buluyor. Yılbaşı çekilişinin yanı sıra bu akşam Süper Loto’da da 7 milyon lira heyecanı yaşanacak.



Yılbaşı özel çekilişi bugün saat 13.00’ten itibaren 200 lira ile 500 bin lira arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belli olacak. 30 milyon liralık büyük ikramiyenin faiz getirisi en az 2 milyon 358 bin lira olacak. Milli Piyangoda normal çekilişlerde 600 binde 1 olan büyük ikramiyeyi kazanma oranı, yılbaşı çekilişlerinde 10 milyonda 1 olarak belirleniyor. Milli Piyango yetkilileri, biletlerin yaklaşık yüzde 95’inin satıldığını bildirdi.





Loto’da büyük ikramiye



Bu arada, bu akşam Süper Loto çekilişi de yapılacak. Süper Loto’da 6 bilen çıkmadığı için 4 haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta 5 milyon 127 bin liradan 7 milyon liraya yükselmesi bekleniyor. Yarın akşam 6 bilen çıkarsa, Süper Loto oynayanlara da 7 milyon lira dolayında büyük ikramiye verilecek. Çekiliş 20.45’de gerçekleştirilecek.





Saat 13’ten sonra bilet almayın



Milli Piyango Konak Şube Müdürü Reşat Sivri, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinin 13.00’da başlayacağını belirterek, satıcıları uyardıklarını ancak halkın da mağdur olmamak için piyangolarını bu saatten sonra almamalarını istedi. Reşat Sivri, “Çekilişin başladığı andan itibaren satışı uygun değildir. Çünkü, çekilen numaralarla ilgili bilgi edinen kötü niyetli kişiler, ikramiye çıkan bu biletleri ayırıp, satış yapabilir” dedi.