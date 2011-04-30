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Yaşam

130 ADAYIN YGS SINAVI BAŞLADI ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 13:19

-130 ADAYIN YGS SINAVI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - YGS'ye cezaevlerinden katılan 130 adayın soru kitapçıklarındaki hata nedeniyle yenilenmesi kararlaştırılan Fen Bilimleri sınavı başladı. 2011-YGS'de cezaevlerinde adaylara gönderilen soru kitapçıklarından sadece Fen Bilimleri Testi hatalı olan kitapçık sayısının yedek kitapçık sayısından fazla olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen 130 adayın Fen Bilimleri Testi'ni içeren sınavların tekrarlanmasına karar verildiği bildirilmişti. Saat 10.00'da başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 40 dakika süre verilecek. Adaylardan tahliye olanlar Ankara'da, başka cezaevlerine nakledilenler ise nakledildikleri cezaevlerinde sınava alınacak, diğerleri ise aynı sınav merkezlerinde sınava giriyor. YGS'deki Fen Bilimleri Testi'nde 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 Biyoloji olmak üzere toplam 40 soru yer alıyor.

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