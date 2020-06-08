13. yüzyıldan kalma mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan birinci derece sit alanı kabul edilen içerisindeki tünel, geçit ve galeriler ile görenleri kendisine hayran bırakan Bazda Mağaraları'nın turizme kazandırılması beklenirken, duvarlarının bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürülmesi tepki çekiyor.

Kümbet evleri, ilk İslam üniversitesinin kalıntıları, Emeviler döneminden kalan Ulu Cami ve tarihi kalesi ile yerli ve yabancı turistlerin seyahat rotasında yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesine 20 kilometre mesafedeki Bazda Mağaraları da keşfedilmeyi bekliyor.

Roma döneminde taş ocağı olarak işletildi

2010 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen mağara, 2 bin yıllık geçmişi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.



Roma döneminde yapıldığı tahmin edilen ve yıllarca taş ocağı olarak kullanılan, duvarlarındaki yazılı kitabelerden 13'üncü yüzyılda da işletildiği ortaya çıkan Bazda Mağaraları, yüzyıllar boyu kesilen taşların çıkarılmasının ardından çok sayıda tünel, meydan, geçit ve galeri oluşmasıyla yeraltı şehrini andıran bir görünüme kavuştu.

Bazda Mağaraları'nın duvarları ise bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü. Kimilerinin ismini yazdığı, kimilerinin sevdiklerinin ismini kazıdığı duvarların birçok noktasına da çeşitli şekiller çizilmiş olması, görenlerin tepkisini çekiyor.



Bölge halkı, Bazda Mağaraları'nın turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların hızlandırılmasını isterken, duvarlarına zarar verilmesinin önlenmesi için de yetkililerin duyarlılığını bekliyor.