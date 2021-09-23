13 yıldır Facebook'un CTO'su olarak görev yapan Mike Schroepfer şirketten ayrılıyor

T24 Yaşam

Facebook CTO'su Mike Schroepfer dün yaptığı açıklamada 13 yıllık görevinden ayrılacağını duyurdu. Schroepfer, şirkette kıdemli üye olarak yarı zamanlı bir role geçiş yaparken; 2022′de CTO olarak Schoepfer'in yerini şu anda Facebook’un donanım bölümünün başkanı olan Andrew Bosworth alacak. Bosworth, yeni görevinde AR/VR organizasyonuna liderlik etmeye devam edecek.

Schroepfer, Facebook’u çok sevdiğini ve birlikte inşa edecekleri gelecek konusunda heyecanlı olduğu için bunun zor bir karar olduğunu belirtti. Mike Schroepfer, önümüzdeki dönemle ailesiyle vakit geçirmek istediğini belirtti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Schroepfer'in şirketten ayrılışı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Son 13 yılda topluluğumuza ve şirketimize yaptığı olağanüstü katkılar için Schrep'e teşekkür etmek istiyorum. Ekiplerimizi oluşturmak ve ölçeklendirmekten kilit liderlerimizin çoğuna rehberlik etmeye; AI ve VR gibi yeni teknolojiler geliştirmemize yardımcı olmaktan altyapımızı ve ticari hizmetlerimizi küresel ölçekte işletmeye kadar yaptığımız hemen hemen her şeyde kritik bir rol oynadı. Schrep ve benim yıllar boyunca yakın bir ortaklığımız oldu ve o harika bir lider olmasının yanı sıra harika bir insan ve yakın bir arkadaş."