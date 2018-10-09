13 yaşındaki Yahya, migren ağrılarından ameliyatla kurtuldu

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, 4 yıldır migren teşhisiyle tedavi gören ve sıkça migren nöbetleri geçiren Yahya İsmailoğlu (13), 3 ay önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Dünyada çocuklara nadir yapılabilen migren ameliyatlarından birini yaptıklarını belirten KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu, \"Literatürde ameliyat olan şimdiye kadar sadece sayılı kişidir\" dedi.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu ve ekibi, ilkokulda 9 yaşındayken migren teşhisi konulan Yahya İsmailoğlu\'nun tedavisi için çalışma başlattı. Uraloğlu ve ekibi, sıkça migren nöbetleri geçiren ve 4 yıldır ilaç kullanan Yahya İsmailoğlu için ameliyat kararı aldı, durumu aileye bildirdi. Ailenin onayı sonrası, dünyada çocuklara nadir yapılabilen migren ameliyatlarından biri için Yahya İsmailoğlu ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından İsmailoğlu, gerekli diğer tetkikleri de yapılıp taburcu edildi. Ameliyatının üzerinden geçen 3 ay boyunca ağrılarından kurtulan Yahya İsmailoğlu, sağlığına kavuştu.

\'ÇOK MUTLUYUM\'

Ortaokul öğrencisi Yahya İsmailoğlu, ameliyatının ardından migren ağrısı şikayetinin olmadığını ve bu nedenle de çok mutlu olduğunu söyledi. İsmailoğlu, \"Daha öncesinde bu ağrılarımdan dolayı bana ilaç tedavisi uygulandı. Aşırı kilo almaya başladım. Yaklaşık 15-20 kilo aldım. Dizlerimde ağrılar oluşmaya ve yürümekte zorluk çekmeye başlamıştım. İlacı bıraktım. Başka bir doktor antidepresan yazdı. Onu da kullanmak istemedim. Muhammet hocamızı bulduk ve migren ameliyatı olmaya karar verdim. 2-3 gün bazen okula gidemiyordum. Önce sinüzit denildi, başka şeyler söylendi, sonra da migren tanısı koyuldu. Ameliyat olacağımı ilk öğrendiğimde açıkçası biraz korktum ama \'Bu ağrıyı her gün çekmektense bir defa ameliyat olur, kurtulurum bir daha bu ağrıları çekmem\' diye düşündüm. 3 aydır hiçbir ağrım yok. Çok mutluyum, duygularımı anlatamıyorum\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE VE KTÜ\'DE BİR İLK\'

Ameliyatı gerçekleştiren KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu, ender gerçekleştirilebilen bir ameliyatı başarıyla tamamladıklarını belirtti. Uraloğlu, “Türkiye’de ilk, dünyada da sayılı operasyonlardan birini gerçekleştirdik. Hasta, çocuk olunca daha da titiz bir incelemeden geçiyor. Küçük yaşta hastaya migren teşhisi konulabiliyor, fakat ameliyat olan şimdiye kadar dünyada sadece birkaç tanedir. Yahya, başarılı bir migren ameliyatı geçirdi ve 3 aydır migren ağrısı yaşamıyor” diye konuştu.

\'ARTIK NÖBET TUTMUYORUZ\'

Yahya İsmailoğlu\'nun dayısı Yılmaz Doğru da bir an umutlarını kaybettiklerini ancak yapılan başarılı ameliyat sonrası yeğeninin sağlığına kavuştuğunu, artık nöbet tutmadıklarını dile getirdi. Doğru, “Yahya ile nöroloji sürecini beraber yaşadık. Umudumuz tükenmek üzereydi. Biz bunu ‘ömür boyu çekeceğiz’ diye düşünmeye başlamıştık. Yine bir atak sonrası Muhammet hocamızla tanıştık. Yahya küçük olduğu için doktorun ameliyat etmek istemeyeceğini düşündük. Ama hocamız bize ve Yahya’ya cesaret verdi. Başarılı bir migren ameliyatı geçirdi. 3 aydır çok şükür hastanelere gitmiyor. Artık sabahlara kadar nöbet tutmuyoruz. Hocamız ve ekibine çok teşekkür ederim\" ifadesinde bulundu.



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