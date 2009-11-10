13 yaşındaki kızın kaçırılmasında 1 tutuklama

Kastamonu'dan bir kızın evlenme vaadiyle getirildiği Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evde zorla tutulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kastamonu'da geçici işçi olarak çalışırken, evlenme vaadiyle kandırdığı kızı Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirerek bir evde zorla tutan H.K. ile olayla ilgili gözaltına alınan A.B. ve E.D, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Ergani Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Zanlılardan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.B. ve E.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kastamonu'da Telekom'da geçici işçi olarak çalışan H.K. (43), kendini bekar olarak tanıtıp Y.Y'yi (13) evlenme vaadiyle kandırarak Ergani'ye getirmiş, Ergani'ye geldiğinde H.K'nin evli ve 5 çocuk sahibi olduğunu öğrenen Y.Y, A.B. ile E.D'nin evinde 2 aydan beri zorla tutulmaya çalışılırken kaçarak polise sığınmıştı.

Y.Y'nin Kastamonu'da yaşayan ailesinin, yaklaşık 2 ay önce polise başvuruda bulunarak kızlarının kayıp olduğunu bildirmişti.