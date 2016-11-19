'13 yaşındaki kız çocukları evlenebilir' diyen Vahdettin İnce, hakkında suç duyurusu

Cinsel istismar suçlularının mağdurları ile evlenmeleri halinde istismarcıların cezalarının ertelenmesini öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada konuk olduğu CNN Türk'te "13 yaşındaki kız çocukları evlenebilir" diyen Eski AKP milletvekili adayı ve eski Karar yazarı Vahdettin İnce, hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İnce hakkında 'cinsel istismar suçunu övmek', 'toplumu yasalara karşı çıkmaya teşvik etmek' 'reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu övmek' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan avukat Esin Kılıç, herkesi de suç duyurusunda bulunmaya davet etti.