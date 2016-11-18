'13 yaşındaki kız çocukları evlenebilir' diyen Vahdettin İnce, Twitter'ı terk etti

Eski AKP milletvekili adayı ve eski Karar yazarı Vahdettin İnce, dün akşam katıldığı televizyon programında söylediği "13 yaşındaki kız çocukları evlenebilir" şeklindeki sözlerini tekrar ederek kendini savunmaya çalıştı. Benzer ifadeleri sosyal medyada yineleyen İnce, daha sonra Twitter hesabını kapattı.

Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine bugün Twitter hesabında açıklama yapan Vahdettin İnce, aynı sözleri tekrarlayarak kendini savunmaya çalıştı. Twitter'daki açıklamasında, "İslama göre kızların buluğu çağının muayyen günlerinin başlaması olduğunu söyledim ve bu yaşta gerçekleşen bir evliliğin tecavüz sayılmayacağını ekledim. Kız çocuğunun tecavüzcüsüyle evlenmesini savunmadım" dedi. Vahdettin İnce bu açıklamayı yaptıktan sonra Twitter hesabını kapattı.