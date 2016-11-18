Eski AKP milletvekili adayı: 13 yaşındaki çocuk evlendirilebilir!

Eski karar yazarı ve eski AKP Van Milletvekili Adayı Vahdettin İnce, CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sunduğu ‘Ne Oluyor’ programında 13 yaşındaki bir çocuğun dini nikah ile evlendirilebileceğini savundu. Payzın, daha sonra yaptığı bir açıklama ile İnce'nin programa 'başkanlık sistemi'ni tartışmak için davet edildiğini söyledi ve görüşlerini "şiddetle reddettiğini" söyledi.

O anlar şöyle:

"Neden 18 yaşına kadar beklensin ki?"

İnce, bu savunmasından önce de “İnce'nin 'başka kültürlerde oluşmuş algılar evrensel hukuk olarak dayatılıyor. Öyle bir şey yoktur, 18 yaş falan, kanunen böyle bir sınırlandırma getirilmiş olabilir ama bu doğru değil. Neden 18 yaşına kadar beklesin ki?” sözlerini söyledi.

Payzın'dan açıklama

Payzın, İnce’nin çocuk gelinlerle ilgili görüşlerini “şiddetle reddettiğini ifade ederken “Vahdettin İnce'nin dile getirdiği görüşler şahsım tarafından asla kabul edilemez. Programa davet edilme nedeni başkanlık sistemi tartışmasıydı” dedi.

Payzın’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

AKP'nin önergesi

İnce, bu sözleri söylerken Meclis'te de AKP'nin verdiği cinsel istismar önergesi tartışılıyordu. Önergeye göre “cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor” ve hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyor. Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde fail hakkındaki hüküm tekrar uygulanıyor. Önerge, açık oylamada 184 oyun bulunamaması sebebiyle salı günü tekrar görüşülecek.