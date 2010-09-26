-13 YAŞINDAKİ ''KADER''İN KİMLİĞİ YOK KOCAELİ (A.A) - 26.09.2010 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasıyla çadırda kalan 13 yaşındaki Kader'in hala nüfus kaydı bulunmuyor. Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde dere yatağına kurduğu çadırda kızıyla kalan Mustafa Uy, 1997 yılında, birlikte yaşadığı Hatice B'nin, ''Kader'' adını verdikleri bir kız dünyaya getirdiğini söyledi. Kızı 1.5 aylıkken Hatice B'nin evi terk ettiğini ifade eden Uy, o günden sonra eşinden haber alamadığını, kızını da ağabeyi ve yengesinin yardımlarıyla büyüttüğünü anlattı. Kızını nüfusa kaydettirmek için harekete geçtiğinde ise kendisine ''doğum belgesini getir ya da annesiyle gel'' denildiğini ifade eden Uy, ''Kızıma 13 yıldır kimlik çıkartamadım. O Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyor ama resmiyette öyle biri yok'' dedi. Kader'in, okul çağı geldiğinde, Yukarı Değirmendere Mahalle Muhtarı Durmuş Dal ve çevredekilerin girişimiyle, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okuluna kayıtsız şekilde başladığını belirten Uy, şunları anlattı. ''Geçen sene okul müdürü 'kimliği yok' diye Kader'in okula gelmesini istemedi. Kızım da bir süre okula gitmedi. Hatta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 6. sınıf öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıtıyordu. Kader kimliği olmadığı için bilgisayar alamadı. Bu yıl okul müdürü değiştiği için kızım yeniden okula başladı. Tek çocuğumun okumasını çok istiyorum ama kimliği olmadığı için eğitimi zaman zaman kesintiye uğruyor. Çocuğuma 'çocuğum' diyemiyorum. Bu çocuk benim ama kimliği yok ispatlayamıyoruz. Nereye dava açmalıyım, kime başvurmalıyım bilemiyorum.'' ''Bu çocuk insan değil mi, kimlik almaya hakkı yok mu?'' diyen baba Mustafa Uy, kızına kimlik çıkartabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, son olarak kendisinden DNA testi istendiğini, ancak testi, maliyeti bin 500 lirayı bulduğu için yaptıramadığını anlattı. Uy, nüfus müdürlüğüne durumu aktardıklarını, ağabey ve yengesinin, Kader'in eğitimi aksamaması için kızını nüfuslarına kaydettirmeyi bile istediğini ancak resmi makamlarca bunun kabul edilmediğini sözlerine ekledi. Düzenli bir işinin olmadığını ifade eden Uy, yerel seçimlere kader Değirmendere Belediyesinde çalıştığını ancak söz konusu belediye kapatılınca işsiz kaldığını kaydetti. Daha sonra çöplerden hurda toplamaya başladığını ve günlük gelirinin 8-9 lira olduğunu ifade eden Uy, ''Gölcük Belediyesine gittim durumumu anlattım. Başkan Yardımcısı Mehmet Olgun yardım etti. Onun sayesinde şu an barındığımız çadırı inşa ettim. Ağabeyim kefil oldu, hurdaları taşıyabilmek için banka kredisiyle motosiklet aldım. Onunla da kaza yaptım. Kredi borçları kaldı. Ağabeyimin zaten durumu iyi değil, 6 çocuğu var. Bize nereye kadar yardım edebilir?'' şeklinde konuştu. -ANNE BULUNUP İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK- Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Müdürü Muammer Aksoy ise ''Kader'in nüfus cüzdanı olmadığı için okulda resmi kaydının bulunmadığını'' söyledi. Okula kayıtsız şekilde aldıkları Kader'e nüfus cüzdanı çıkarmak için ilgili kurumlarla görüştüklerini ifade eden Aksoy, ''Ancak nüfus müdürü 'anneyi bulmamız lazım' dedi. Kader'i terk eden annesi İstanbul'daymış. Anneyi ikna edebilirsek buraya nüfus müdürlüğüne getirip kimlik çıkartacağız'' diye konuştu.