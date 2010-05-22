13 yaşında Everest'e tırmandı

T24 - Henüz 13 yaşındaki Amerikalı dağcı Jordan Romero, Everest'in zirvesine ulaşmayı başararak Everest'in en genç fatihi oldu.





Kaliforniyalı 13 yaşındaki Jordan Romero; babası, babasının kız arkadaşı ve yerli Şerpalar'dan üç kılavuzla birlikte Everest'in zirvesine ulaşmayı başardı. 8 bin 848 metre ile dünyanın en yüksek dağı olan Everest Nepal'in Çin sınırında bulunuyor.





Şimdiye kadar Everest'in zirvesini gören en genç dağcı 16 yaşındaki Nepalli Temba Tsheri'ydi. Tsheri 2001 yılında yaptığı tırmanış sırasında donma sonucu 5 parmağını kaybetmişti.





Nepal'in aksine Çin'de, Everest'e tırmanış için yaş sınırlaması bulunmuyor. Bu nedenle Jordan Romero'nun da aralarındaDünyanın en yüksek dağı Yedi kıtalık hedefe tek zirve kaldı





Romero bundan önce de henüz 10 yaşındayken Afrika'da bulunan 5 bin 892 metre yükseklikteki Kilimanjaro Dağı'na çıkmış, bunu diğer önemli zirveler takip etmişti. Romero şimdiye kadar sadece Antarktika'da bulunan Vinson Dağı'na tırmanmadı. Genç dağcı Aralık ayında 5 bin 140 metre yüksekliğindeki bu dağa da tırmanarak 14 yaşında yedi kıtanın en yüksek zirvelerine ulaşan en genç dağcı unvanını almayı hedefliyor.





Jordan'a tırmanışta eşlik eden dağcı babası ise oğlunun hayatını tehlikeye attığı yönündeki eleştirileri reddederek, "Dağın üst bölümünün adeta bir mezarlık olduğu doğru. Ancak burada tanıdığım ve beraber çalıştığım birçok profesyonel atletten daha fazla güvendiğim çok güçlü genç bir adamla karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.





Şimdiye kadar Everest tırmanışı sırasında 200'den fazla dağcı öldü. Bu, istatistiğe döküldüğünde zirveye çıkmaya çalışan her 10 kişiden birinin yaşamını kaybettiği anlamına geliyor.bulunduğu ekip tırmanışı Everest'in Çin tarafında kalan bölümünden başlattı.