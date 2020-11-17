13 üniversitede hiç kadın profesör yok

Cumhurbaşkanlığı on birinci kalkınma planına ‘kadın üniversitesi’ kurulması girerken YÖK’ün güncel verilerine göre, 175 bin 553 akademisyenin 96 bin 153’ü erkek, 79 bin 417’si ise kadın.

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarının yüzde 50’sinden fazlası kadınken bu oran profesörlerde oldukça düşüyor. 29 bin 376 profesör kadrosunda sadece 9 bin 451 kadın var.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Türkiye'de 13 üniversitede kadın profesör yok. Çoğu üniversitede ise 1 veya 2 kadın profesör bulunuyor. Kadın profesörlerin çoğunlukta olduğu üniversitelerin sayısı ise sadece 5.

Hiç kadın profesörün olmadığı yükseköğretim kurumları ve buralardaki erkek profesörlerin sayıları şöyle:

■ Ankara Bilim Üniversitesi: 7 erkek

■ Artvin Çoruh Üniversitesi: 18 erkek

■ Ataşehir Adıgüzel MYO: 1 erkek

■ Bayburt Üniversitesi: 7 erkek

■ Bingöl Üniversitesi: 44 erkek

■ Hakkari Üniversitesi: 7 erkek

■ Iğdır Üniversitesi: 27 erkek

■ İzmir Kavram MYO: 1 erkek

■ Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 22 erkek

■ Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: 4 erkek

■ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 4 erkek

■ Şırnak Üniversitesi: 16 erkek

■ Türk Hava Kurumu Üniversitesi: 7 erkek

Birçok üniversitede bir yada iki kadın profesör

Bunun yanı sıra Abdullah Gül Üniversitesi (12 erkek), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (16 erkek), Alanya HEP Üniversitesi (3 erkek), AKEV Üniversitesi (3 erkek), Ardahan Üniversitesi (14 erkek), Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (2 erkek), Şişli MYO (3 erkek), OSTİM Teknik Üniversitesi (14 erkek) ve Samsun Üniversitesi’nde (12 erkek) bir kadın profesör; Tarsus Üniversitesi (8 erkek), Malatya Turgut Özal Üniversitesi (23 erkek), Kayseri Üniversitesi (8 erkek), Erzurum Teknik Üniversitesi (13 erkek), Avrasya Üniversitesi (30 erkek), Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ise (4 erkek) yalnızca iki kadın profesör bulunuyor.

Sadece 5 üniversitede erkekler daha az

Öte yandan sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nde kadın profesörlerin sayısı erkek profesörlerin sayısından daha fazla. Bilgi Üniversitesi ile İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nde ise kadın ve erkek profesörlerin sayısı eşit. Bunun dışındaki bütün üniversitelerde erkek profesörlerin sayısı kadın profesörlerin sayısını geçiyor.