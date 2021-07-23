13 Reasons Why oyuncusu Tommy Dorfman, trans birey olduğunu duyurdu

13 Reasons Why dizisi oyuncularından Tommy Dorfman, trans birey olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından trans birey olduğunu duyuran oyuncu Tommy Dorfman, bu süreçte adını değiştirmeyeceğini söyledi. Dorfman, adıyla arasında bir bağ hissettiğini belirtti.

Time dergisi için çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Dorfman şunları yazdı:

“Bu yoldan yürüyen, engelleri yıkan ve özgün bir şekilde yaşayabilmek için yaşamlarını riske atan bütün trans bireylere minnettarım. Bana kim olduğumu, nasıl yaşayacağımı, kendimi kutlamayı ve bu dünyada yer kaplamayı gösteren tüm trans kadınlara teşekkürler."