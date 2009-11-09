Nobel ödüllü doktor Blumberg, Hepatit B'ye karşı en büyük savaşı açarak 13 milyon kişinin hayatını kurtardı.



Dünyanın en yaygın bulaşıcı hastalıklarından birini durdurduğu için Nobel Ödülü'yle taçlandırılan Dr. Baruch Blumberg, geçtiğimiz hafta Boston'da yapılan 60. Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırmaları Derneği'nin konferansına katıldı. Hepatit B virüsünün de, aşısının da babası olan Dr. Blumberg'in Sabah gazetesinde bugün (09.11.2009) yayımlanan röportajı:



Hepatit B virüsünü sonra da aşısını bulan kişi olarak kaç kişiyi ölümden kurtardınız?

Virüsü 1967 yılında bulduk. Aşıyı da ilk kez 1969'da ürettik. İşe, küçük bir laboratuvarda başladık ve dünyanın en saldırgan hastalıklarından birine karşı, iyi bir savaşma yolu bulduk. Yeni bir değerlendirmeye göre, dünya çapında 12-13 milyon kişinin hayatını kurtardığımız söyleniyor.



Peki kendinizi bir kahraman gibi görüyor musunuz?



Hayır, kendimi araştırmacı olarak görüyorum. Ben bu işe basit bir merakla başladım. O zaman virüslerin genetik testlerini bile yapamıyorduk. Kendi çapımızda yaptığımız araştırmalar sonucunda Hepatit B virüsünü bulduk. 1976 yılında aşı, Amerikan Sağlık Bakanlığı'ndan FDA onayı aldı. O günden beri de dünyada yaygın olarak kullanılıyor.

Siz aşıyı bulduktan sonra neden hastalığın tedavisi için çok büyük adımlar atılamadı?



Atıldı. Artık Hepatit B'li bir hasta düzenli ilaç kullanarak, ömür boyu karaciğerinin zarar görmesini engelleyebiliyor. Artık virüsün yayılmasını engellemek için birbirinden farklı tedaviler uygulanıyor. Klinik bulgulara göre; düzenli ilaç kullanan vakaların büyük bir kısmında belirtilerin ve kanserin oluşumunda düşüş gözlenebiliyor.



Hepatit B hastalığını tamamen iyileştirebilecek bir ilaç ne zaman bulunabilecek?



Şu anda veriler üzerinde çalışılıyor. Bu konudaki tercih, tedavi yöntemlerinden birini seçip kullanmak...

Hepatit B hastalığı için yeni tedavi yöntemleri aranıyor mu? İlaçlar bünyede direnç gösteriyor mu?

Şöyle ki; çeşitli hastalıkların tedavisinde birçok yöntemi aynı anda kullanmaya yönelik bir eğilim var. İlaçlara karşı bazen insan vücudu direnç gösterebiliyor. Bu direnci önlemek için iki-üç ya da üçdört farklı ilaç kullanılabiliyor. Ancak şu anda Hepatit B virüsünün tedavisi için kullanılan ilaçlara karşı insan vücudunun direnç gösterme olasılığı düşük ama yine de farklı tedavi yöntemleri deneniyor, tıp ilerliyor.

Beş yıl içinde müjdeniz var mı?



Şu anda sonuçların umut verici olduğu söylenebilir ve eğer daha fazla araştırma fonu sağlanabilirse, yeni ilaçların bulunma olasılığı artar. Şimdi bile milyonlarca insanın hayatı, aşı ve tedaviyle kurtarılabiliyor. Beş yıl içinde dünyadaki Hepatit B vakalarında büyük bir düşüş ve tedavide büyük gelişmeler bekleyebiliriz. Her zaman gelişime yer olacaktır, hiçbir şey tamamen etkili olamaz.

H1N1 aşısı olacağım

Domuz gribi aşısı daha mevcut değil! Yaşlı insanlar, düşük risk kategorisindeler... Bu yüzden H1N1 aşısı öncelikle daha genç insanlara veriliyor. Her yıl olduğu gibi genel grip aşısı oldum ve bu ayın sonunda H1N1'in yaşlılar için de mevcut olacağını tahmin ediyorum. Benim yaş grubumu yaptıklarında hemen aşı olacağım.

Hepatit B aşısını geliştiren kişi olarak bir soru sormak istiyorum. Bu aşının testlerinin tam bitmediği söyleniyor. Uzun mu sürer hep aşı testleri?



Benim anladığım kadarıyla testler yeterli derecede tamamlandı ki, şu anda kullanılıyor. Amerika'da ve başka yerlerde genç insanlara milyonlarca doz aşı yapıldı.

Siz Hepatit B aşısını ne zaman oldunuz?



Aşı henüz onaylanmadan ilk aşıyı yaptıranlardan biri benim. 1969 yılıydı sanırım o günden sonra korundum.



Enginarın yararını duymadım



Karaciğer sağlıklı beslenme ile korunur mu? Enginar karaciğeri besler mi?



Olabilir ama aşı olmak daha önemli... Hem enginar yiyebilir hem de aşı olabilirsiniz. Aşı kadar etkili olan herhangi bir sağlıklı beslenme programından haberim yok! Bu konuda kesin çalışmalar da yok! Ben enginarın karaciğere iyi geldiğini daha önce hiç duymadım.





Hiç karaciğer tattınız mı?



Ben çocukken hep karaciğer yerdik ama bir şekilde artık pek yemiyoruz. Nisan ayında Türkiye'ye geleceğim belki unuttuğum tadı orada hatırlayabilirim.



Atatürk'ün sirozunu okudum



Türkiye'nin kurucusu Atatürk sirozdan öldü. Bundan haberiniz var mıydı?



Atatürk'ün hastalığını okumuştum. Sirozun nedeninin Hepatit B de olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de bu oldukça yaygın. Bugün olsa anlaşılırdı.

Hepatitli bir kadınla evlenirdim



Türkiye'de evlenmeden önce çiftler Hepatit testi yaptırmak zorunda. Siz Hepatit B hastası biriyle evlenir miydiniz?



Evleneceğim kişinin hastalığı değil, kim olduğu daha önemli... Ben evlenirdim. Hepatit evlenmeye engel değil, aşılanarak çiftlerden biri korunabilir. Ama önce farkına varması gerekiyor.



Çiftlerden biri hastaysa, diğerinin aşıyla tamamen korunması mümkün mü?



Evet, aşı olarak korunabilirsiniz. Enfekte olmuş insan, tedavi olabilir. Bu da hastalığın bulaşma riskini azalabilir.



Hepatit B hastalığı genetik olarak kaç nesil taşınabiliyor?



Anneden çocuğa, çocuktan ileriki dönemde kendi çocuğuna da taşınabilir ama aşı bunu önler. Nesilden nesile milyonlarca yıl süren geçişi engeller.



Hepatit B virüsü de giderek güçleniyor mu?



Bu konuda bir gelişme var ama bu AIDS'e neden olan virüs HIV'le kıyaslanacak düzeyde değil. Virüsün gücünde birtakım değişmeler oldu fakat HIV'deki kadar büyük oranda değil. Virüsün şimdiye kadar kontrol altında olduğu gözleniyor. Ama bu demek değildir ki, gelecekte yeni bir değişim olmayacak. Virüsler, bazen ilaçlara direnç gösteriyor. Bu nedenle araştırmalara devam etmek önemli... Direnç gösterdiği zaman yeni silah lazım.



Hepatit B nedir?



Dünyada iki milyardan daha fazla insanda 'Hepatit Enfeksiyonu' geçmişi vardır. Hepatit B virüsünün yol açtığı ciddi bir hastalıktır. Hepatit B virüsü karaciğere saldırarak karaciğer kanseri ve siroza neden olabilir.İnsanlar, bu virüs nedeniyle ömür boyu sürebilecek enfeksiyonlara sahip olabilir.



Belirti vermez



Hastalık çok sinsidir, hiç belirti vermez. Ancak karaciğer bazen tamamen işlevini yitirdiğinde teşhis edilebilir. Bu durumda hastanın karaciğer nakli dışında hiçbir şansı yoktur. Hepatit B virüsü küçük bir kan testi ile teşhis edilebilir. Bu durumda tedavi edilir ve bulaşmasını önlemek için risk altındaki kişilere aşı önerilir.