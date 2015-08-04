Kemik İliği Bankası projesinde 50 bin gönüllüden alınan kan örneklerinin 34 bini işlenerek sisteme girdi ve 13 lösemi hastasına tam uyumlu kemik iliği bulundu. İlk nakil 5 yaşındaki çocuğa yapıldı, 4 hastaya ise bu ay nakil yapılacak

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı TÜRKÖK’te iyi haberler gelmeye başladı. Hedeflendiği gibi sistemin ilk yılında 50 bin bağışa ulaşıldı. 5 yılda 250 bin bağış hedefi konuldu. 34 bin numune tarandı ve eşleştirmeleri yapıldı. Hazırda kemik iliği nakli bekleyen 909 hastaya uyum sağlayabilecek kan örnekleri değerlendirildi. Sonuç umut verici oldu. 34 bin numuneden 13’ü tam uyumlu (10/10), 39’u ise 9/10 uyumlu çıktı. Müjdeli haber ailelere verildi. Nakil için en az tam uyum ya da 9/10 uyum gerektiğini belirten yetkililer, bunun altındaki oranlarda naklin başarı şansının çok düşük olduğunu vurguladı.

TÜRKÖK’te ilk nakil 5 yaşındaki bir çocuğa yapıldı. Nakil sonrası hasta çocuk hayata tutundu. Ağustos ayı için 4 ayrı nakil planı yapıldı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle gönüllülerin ve hastaların isimlerini açıklamadıklarını belirterek, “Kurallara göre vericinin alıcıyı tanımaması ve bilmemesi gerekiyor. Daha önce organ bağışında yaşandığı gibi bağışçının hayata tutunan çocuğun ailesinden çeşitli taleplerde bulunabileceği düşüncesiyle isimleri gizli tutuyoruz” dedi.

Türkiye, ikinci nakli de gerçekleştirmesi durumunda Dünya Kemik İliği Bankası’na (World Marrow Donor Association- WMDA) üye olacak. Böylece Türkiye’den bir bağışçı ABD, Almanya, Japonya gibi birçok ülkedeki hastalara kemik iliği verebilecek. Kurduğu sistemle 2 başarılı nakil yapan ülkeler, Dünya Kemik İliği Bankası’na otomatik olarak üye oluyor.

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