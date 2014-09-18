Lösemili çocuklara yardım

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Mersin’e gelerek Lösemili çocuklara gıda, kırtasiye ve oyuncak yardımı başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulundu.

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın bir yıldan beri Lösemili hastalar için yürütmüş olduğu “bir tuğla da sen koy” projesi kapsamında Mersin’e gelerek Lösemili çocuklara ve ailelerine yardımda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Yardım Tırı"nın önünde ailelere et, gıda ve elbise yardımı olurken, çocuklara da okul, kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve oyuncak yardımı yapıldı. Toplam 70 aileye yardım yapılırken, bu esnada çocukların daha çok oyuncaklarla oynadığı gözlendi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan vakfın Akdeniz sorumlusu Bengisu Dörtkardeş, “Mersin’de 20 ailemiz var. İyilikler tırımız Ankara’dan yola çıktı. Yarın Adana’da olacağız. Mersin’de 1 gün kalacağız. Bugün burada amacımız yardımdan ziyade ailelerimizle buluşmak. Vakfımıza kayıtlı üyelerimize kıyafet, gıda, oyuncak, temizlik malzemeleri dağıtıyoruz. Türk halkının ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın gülmesi için vakfa bağış bekliyoruz. Kurban bayramı için de adak bağışında bulunabilirler” diye konuştu.