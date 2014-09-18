T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lösemili çocuklara yardım

LÖSEV Mersin'e gelerek Lösemili çocuklara ve ailelerine yardımda bulundu

18 Eylül 2014 18:49

Hikmet Durgun

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Mersin’e gelerek Lösemili çocuklara gıda, kırtasiye ve oyuncak yardımı başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulundu.

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın bir yıldan beri Lösemili hastalar için yürütmüş olduğu “bir tuğla da sen koy” projesi kapsamında Mersin’e gelerek Lösemili çocuklara ve ailelerine yardımda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Yardım Tırı"nın önünde ailelere et, gıda ve elbise yardımı olurken, çocuklara da okul, kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve oyuncak yardımı yapıldı. Toplam 70 aileye yardım yapılırken, bu esnada çocukların daha çok oyuncaklarla oynadığı gözlendi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan vakfın Akdeniz sorumlusu Bengisu Dörtkardeş, “Mersin’de 20 ailemiz var. İyilikler tırımız Ankara’dan yola çıktı. Yarın Adana’da olacağız. Mersin’de 1 gün kalacağız. Bugün burada amacımız yardımdan ziyade ailelerimizle buluşmak. Vakfımıza kayıtlı üyelerimize kıyafet, gıda, oyuncak, temizlik malzemeleri dağıtıyoruz. Türk halkının ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz.  Çocuklarımızın gülmesi için vakfa bağış bekliyoruz. Kurban bayramı için de adak bağışında bulunabilirler” diye konuştu.

ETİKETLER

LÖSEVlösemili çocuklara yardımmersin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24