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Kültür-Sanat

13. İstanbul Bienali sergileri bayram boyunca açık olacak

19-20 Ekim tarihlerinde sanatçı İnci Eviner'in 'Ortak Eylem Aygıtı: Bir Etüd' adlı projesi kapsamında Galata Rum İlköğretim Okulu'nda atölye çalışmaları gerçekleştirilecek

11 Ekim 2013 23:03

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 13. İstanbul Bienali'ni Kurban Bayramı tatili süresince açık olacak. 88 sanatçı ve sanatçı grubunu bir araya getiren bienal sergileri, 20 Ekim'e kadar pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 arası Antrepo No. 3, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu ve ARTER'de ve pazartesi hariç her gün 12.00-20.00 arası SALT Beyoğlu'nda ziyaret edilebilir. Bienal mekânlarından 5533 ise kapalı olacaktır.

Bienal kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler bayram tatili süresince de devam ediyor:

12 Ekim Cumartesi günü 19.00'da Bienal Sulukule Platformu etkinliklerinden "Bu Roman'ı Kim Yazdı?: Geleneksel Taşıyıcı Olarak Romanlar ve Sulukule Çocuk Atölyesi'nde Eğitim" başlıklı söyleşi Gonca Girgin Tohumcu, Belma Kurtişoğlu, Ahmet Tohumcu ve Aykut Büyükçınar'ın katılımıyla Galata Rum İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilecek.

Vokalist Saadet Türköz, 13 Ekim Pazar günü 19.00'da Galata Rum İlköğretim Okulu'nda bir konser verecek. Türköz, daha önce Maxime Hourani'nin projesi kapsamında bir şarkı yazarlığı atölyesi gerçekleştirmişti.

18 Ekim Cuma günü 19.30'da Galata Rum İlköğretim Okulu'nda, Jean Genet'nin Aşk Bir Şarkı isimli filminin özel bir gösterimi yapılacak.

Bienalin son günleri olan 19-20 Ekim tarihlerinde sanatçı İnci Eviner'in "Ortak Eylem Aygıtı: Bir Etüd" adlı projesi kapsamında Galata Rum İlköğretim Okulu'nda atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

20 Ekim Pazar günü ise saat 19.00'da çocuklar arasında bağ kurmak üzere özgün projeler üreten Koroçapulporte Galata Rum İlköğretim Okulu'nda Gezi direnişini müzikal ve teatral olarak özetleyen bir performans gerçekleştirecek.

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