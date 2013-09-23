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Kültür-Sanat

13. İstanbul Bienali başladı

13. İstanbul Bienali sergileri, 14 Eylül-20 Ekim 2013 tarihleri arasında Antrepo No.3, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, ARTER, SALT Beyoğlu ve 5533’te yer alıyor

23 Eylül 2013 22:57

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından “Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla Fulya Erdemci küratörlüğünde gerçekleştirilen 13. İstanbul Bienali sergileri, 14 Eylül-20 Ekim 2013 tarihleri arasında Antrepo No.3, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, ARTER, SALT Beyoğlu ve 5533’te yer alıyor.

Başlığını şair Lale Müldür’ün aynı adlı kitabından alan 13. İstanbul Bienali, politik bir forum olarak kamusal alan fikrine odaklanıyor. Bienalde sanat aracılığıyla “kamusallık” kavramını yeniden düşünme imkânı yaratmayı, yeni düşünce ve hayal gücü kanalları açmayı ve tartışma zemininin yaratılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen işler bulunuyor.

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