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Kültür-Sanat

13. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açacak

Kamusal bir alan yaratma ve herkese ulaşabilme amacıyla, Bienal kapsamındaki sergiler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek

11 Eylül 2013 17:40

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın organize ettiği 13. İstanbul Bienal'i 14 Eylül cumartesi günü kapılarını açacak. “Anne, ben barbar mıyım?” başlığını taşıyan 13. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Fulya Erdemci üstleniyor. Bienal, 20 Ekim pazar gününe kadar devam edecek.

Bir çok ülkeden ve farklı disiplinlerden sanatçıların katılımı ile açılacak olan 13. İstanbul Bienal'i görsel sanatlar alanında bir buluşma noktası olma özelliğini bu yıl da koruyor. Kamusal bir alan yaratma ve herkese ulaşabilme amacıyla, Bienal kapsamındaki sergiler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bienal'in sponsorluğunu Koç Holding üstleniyor.

Bienal sergileri, Tophane’deki Antrepo no.3, Karaköy’deki Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstiklal Caddesi üzerindeki ARTER ve SALT Beyoglu ile İMC 5.Blok’taki 5533’te gezilebilir.

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