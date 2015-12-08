13 ilde paralel yapı operasyonu, 18 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 22 Temmuz'da başlatılan paralel yapı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 polis hakkında gözaltı kararı alındı. Şu ana kadar eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ve Eski Başkomiser Mehmet Akif Üner'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eski emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya, KOM Daire BaşkanYardımcısı Osman Balcı, KOM Daire Şube Müdürü Alparslan Çalışkan, eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile Başkomiser Mehmet Akif Üner'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'un aranılan adreste bulunamadığı öğrenildi.

13 ilde yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor.