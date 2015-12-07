İzmir'de 'paralel yapı' operasyonunda 10 tutuklama

İzmir merkezli olarak 'askeri casusluk' adıyla bilinen, gizli bilgi ve belge bulundurma davasındaki sanıklar hakkında sahte delil ürettikleri gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 5'i emniyetten serbest bırakıldı. "Paralel yapı" operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 kişiden ise 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, geçen perşembe İzmir merkezli olarak Ağrı, Antalya, Bingöl, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkartılan 25 kişiden 18'i yakalandı.

Gözaltına alınan ve "askeri casusluk" adıyla bilinen, gizli bilgi ve belge bulundurma davasındaki sanıklar hakkında sahte delil üretmekle suçlanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İzmir'in Yeşilyurt Semti'nde emniyet binasına getirildi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen TÜBİTAK görevlileri Y.Ç. ve S.M.K.'nın bir süre önce Rusya'ya, bir diğer TÜBİTAK görevlisi B.A.'nın ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittikleri belirtildi.

Yine operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen dönemin şube müdürlerinden E.G., M.E. ve H.Ç.'nin de aralarında bulunduğu, TÜBİTAK görevlileri de dahil toplam 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İlk operasyonu geçen 3 Kasım'da yapılan operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden, U.T., A.A., F.Y., A.Y. ve M.T. ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan aralarında 'askeri casusluk' operasyonunun düzenlendiği dönemde, Mali Suçlarla Mücadele Büro Amiri olan ve şu an Kilis'te görev yapan emniyet müdürü M.E.Ç., dönemin Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü ve şu an Niğde'de görevli olan H.A., başkomiser, komiser ve polis memurlarının olduğu 13 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli olarak 'askeri casusluk' adıyla bilinen, gizli bilgi ve belge bulundurma davasındaki sanıklar hakkında sahte delil ürettikleri gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Seydi Ali Duru, Ziyaettin Kurt, Hanifi Aydın, Hakan Arık, Mehmet Emin Çakıcı, Özcan Karanfil, Ali Bekar, Suat Güreycan, Seyit Ahmet Sarı ve Tayfur Çelik tutuklandı, Y.Ç., Ö.Y., A.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.