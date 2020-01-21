13 ilçede 81 nokta incelendi; işte İstanbul’un en kirli sahilleri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan uzmanlar Betül Zehra Pirdal, Uğurcan Sayılı ve Ethem Erginöz tarafından yapılan araştırmada, yüzme sezonu olarak adlandırılan 15 Mayıs-15 Eylül arasındaki son 5 yıllık dönemde, toplam 3 bin 483 ölçüm sonucu ele alındı.

Milliyet’te yer alan habere göre, araştırma kapsamında İstanbul’un 13 ilçesindeki 81 sahil incelendi. Yüzme suyu analizlerinde toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptokok değerlerine bakılırken, sahiller ‘A:Çok Temiz; B:İyi Kalite-Yüzülebilir; C:Plaj Yüzme Amaçlı Kullanılamaz’ şeklinde sınıflandırıldı.

C Kalite yani suyun en kirli olduğu ilçeler Bakırköy yüzde 21.6, K.Çekmece yüzde 9.3, Beykoz yüzde 6.7 olarak sıralandı. C kalite sahillerin en az görüldüğü ilçeler Tuzla ve Kadıköy yüzde 0.8, Çatalca yüzde 1.2 olarak hesaplandı. A Kalite sahil noktalarının en fazla görüldüğü ilçeler ise Adalar yüzde 81.2, Tuzla yüzde 81, Beykoz oldu. A kalite yani çok temiz suyun en az olduğu bölgeler ise Bakırköy yüzde 25.5, Küçükçekmece yüzde 42.1 olarak öne çıktı.

Araştırma kapsamında Asya kıtasındaki sahillerde yüzde 71.2 A kalite, yüzde 3.2 C kalite düzey gözlenirken, Avrupa kıtasındaki sahillerde yüzde 62.9 A kalite, yüzde 4 C kalite su düzeyi tespit edildi.