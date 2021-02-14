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Yaşam

13 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz bulundu

14 Şubat 2021 00:51

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan, 13 gündür haber alınamayan kick boks sporcusu 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz Bodrum'da bulundu.

Nesibe Betül Tüysüzsporcukick boks
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