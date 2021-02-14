13 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz bulundu

Bir vatandaşın kendisini akşam saatlerinde görüp, polise haber vermesiyle, Bodrum Çarşı Mahallesi, iskele civarında bulunan Tüysüz, ailesine teslim edildi.

Kızının bulunmasından memnun olduğunu dile getiren baba Caner Tüysüz, "Çok endişeliydik, yaptığınız haber etkili oldu. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere siz ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Milas'ta annesi ve 2 erkek kardeşiyle yaşayan, babası Antalya'da çalışan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, 1 Şubat'ta evinden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.

Endişelen annesi Derya Tüysüz, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yapmıştı.

Polis ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlatmıştı. (DHA)