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Kültür-Sanat

13 dalda Oscar adayı The Shape of Water'a dava

Oscar'a 13 dalda aday gösterilen Suyun Sesi'ne (The Shape of Water) çalıntı iddiasıyla dava açıldı

25 Şubat 2018 23:08

Oscar'a 13 dalda aday gösterilen Suyun Sesi'ne (The Shape of Water) çalıntı iddiasıyla dava açıldı.

Geçtiğimiz yılın en önemli yapımlarından birisi olan Guillermo Del Toro imzalı The Suyun Sesi'yle (Shape of Water) ilgili bir süredir çalıntı iddiaları yapılıyordu.

ntv.com.tr'nin haberine göre, 75. Altın Küre Ödülleri'ne 7 dalda aday olan ve 2’sini kazanan, Venedik Film Festivali ve Amerikan Yapımcılar Birliği Ödül töreninde de ödül alan, 13 dalda Oscar adayı filmle ilgili intihal davasını ABD’li senarist Paul Zindel’in oğlu David Zindel açtı. Zindel, Del Toro’nun filmi babasına ait 1964 yapımı Let Me Hear You Whisper adlı oyundan çaldığını öne sürdü. 

Amelie filminin dünyaca ünlü yönetmeni Jean-Pierre Jeunet ise Sally Hawkins'in kamera karşısına geçtiği bir sahneyi örnek göstermiş ve sahnenin 1991'de çektiği Şarküteri (Delicatessen) filmine benzediğini dile getirmişti.

 

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