T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

13 dalda Oscar adayı olan film hakkında 'çalıntı' iddiası

‘Amelie' filminin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, filmdeki bazı sahnelerin 1991'de çektiği ‘Delicatessen' filmine benzediğini söyledi

14 Şubat 2018 04:27

13 dalda Oscar adayı gösterilerek büyük bir başarıya imza atan ‘The Shape of Water’ (Suyun Sesi) filminin çalıntı olduğu iddia edildi.

Halk TV’nin haberine göre, ‘Amelie’ filminin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, filmdeki bazı sahnelerin 1991’de çektiği ‘Delicatessen’ (Şarküteri) filmine benzediğini söyledi. Öte yandan bu, film hakkında çıkan ilk çalıntı iddiası değil. ABD’li oyun yazarı Paul Zindel’in oğlu, ‘Suyun Sesi’nde babasının 1969’da yazdığı ‘Let Me Hear You Whisper’ adlı eserinin senaryosundan alıntılar olduğunu dile getirerek, yönetmen Guillermo del Toro’yu fikir hırsızlığıyla suçlamıştı.
 

ETİKETLER

oscarsuyun sesithe shape of waterDelicatessenamelie

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24