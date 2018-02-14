13 dalda Oscar adayı olan film hakkında 'çalıntı' iddiası

13 dalda Oscar adayı gösterilerek büyük bir başarıya imza atan ‘The Shape of Water’ (Suyun Sesi) filminin çalıntı olduğu iddia edildi.

Halk TV’nin haberine göre, ‘Amelie’ filminin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, filmdeki bazı sahnelerin 1991’de çektiği ‘Delicatessen’ (Şarküteri) filmine benzediğini söyledi. Öte yandan bu, film hakkında çıkan ilk çalıntı iddiası değil. ABD’li oyun yazarı Paul Zindel’in oğlu, ‘Suyun Sesi’nde babasının 1969’da yazdığı ‘Let Me Hear You Whisper’ adlı eserinin senaryosundan alıntılar olduğunu dile getirerek, yönetmen Guillermo del Toro’yu fikir hırsızlığıyla suçlamıştı.

