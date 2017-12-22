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Kültür-Sanat

13 bin Star Wars hayranı, yapım şirketine başvurdu: 'The Last Jedi'ı seriden çıkarın!

Star Wars serisinin son filmi “The Last Jedi - Son Jedi” izleyicileri ikiye böldü

22 Aralık 2017 14:21

Star Wars serisinin son filmi “The Last Jedi - Son Jedi” izleyicileri ikiye böldü. Star Wars hayranları “The Last Jedi”ın Star Wars kanonundan çıkarılmasını talep ediyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, filmi izleyenlerin önemli bir kısmı “The Last Jedi”ın serinin en iyilerinden biri olduğunu söylerken, hiç de azımsanmayacak bir bölümü ise filmin Star Wars hayranlarına ihanet ettiği düşüncesinde. Öyle ki, 13.000’i aşkın imzanın toplandığı bir dilekçeyle Disney ve Lucasfilm’e başvuran Star Wars hayranları “The Last Jedi”ın Star Wars kanonundan çıkarılmasını talep ediyor.

 

"Luke Skywalker bu değil"

 

Son filmde Luke Skywalker’ın ölmesi üzerine harekete geçen ve Luke’un yeterince işlenmediğini öne süren hayranlar kaleme aldıkları dilekçede şunları söylüyorlar: “8. bölüm tam bir parodiydi. Luke Skywalker ve Jedi mirasını yerle bir etti. Biz Star Wars hayranlarının çoğunun seriyi sevme sebeplerini de yok etti. Ama bu düzelebilir. Nasıl ki 30 yıllık hikâyeleri sildiniz, bir tanesini daha silebilirsiniz. ‘The Last Jedi’ı kanondan çıkarın, 9. filmi biraz erteleyin ve 8. bölümü yeniden çekin. Luke Skywalker’ın mirasını, bütünlüğünü ve karakterini gerektiği şekilde kurtarın.” Bu tepkilere karşılık filmin senaristi ve yönetmeni Rian Johnson ise “Hayranlar böyle şeyleri çok önemsiyor ve bekledikleri bir şey gerçekleşmeyince çok üzülüyorlar. Onların tepkilerini kişisel algılamıyorum” diyor.

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