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Yaşam

13 bin dolar değerindeki elması yutunca yakalandı

Sri Lanka'da 13 bin dolar değerindeki elması yutan adam olayı gören polis memuru tarafından tutuklandı

05 Eylül 2012 19:01

Sri Lanka'daki bir mücevher sergisinde 32 yaşındaki Çinli bir adam 13 bin dolar değerindeki bir elması yuttuğu için tutuklandı.

Adamın, mücevheri, ülkenin başkenti Colombo'daki sergi sırasında, içinde bulunduğu cam dolaptan çıkardıktan sonra yuttuğu açıklandı.

Olaya şahit olan bir polis memuru ''Önce sadece mücevheri inceliyormuş gibi görünüyordu, sonra bir anda taşı ağzına attı'' dedi.

Şüpheliye götürüldüğü hastanede müshil verildi. Mücevherin adamın dışkısıyla vücudundan çıkıp çıkmadığı açıklanmadı.

Polis, mücevherin sahibinin süpheliyi taşı yutarken görüp polise haber verdiğini açıkladı.

Sri Lanka dünyanın önde gelen değerli taş üreticilerinden. Ülkede dokuz elmas madeni bulunuyor. Ayrıca ülkenin mavi safirleri de oldukça ünlü. (BBC Türkçe)

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