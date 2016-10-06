125 yazar tüm zamanların en şahane kitaplarını seçti

Çağdaş İngiliz ve Amerikan edebiyatının 10 şahane romanı, öykü koleksiyonu, oyunları ve şiirleri; dünya edebiyatına katkıda bulunmuş 125 önemli yazar tarafından, 'The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books' (En iyi 10 Roman: Yazarların Favori Kitapları) adlı bir listede toplandı.

edebiyathaber.net'in haberine göre listeye katkıda bulunan yazarlar arasında, Normal Mailer, Ann Patchett, Jonathan Franzen, Claire Messud ve Joyce Carol Oates gibi isimler de var.

İşte yazarların favori kitapları:

20. yüzyılın en iyi 10 romanı

1. Lolita – Vladimir Nabokov

2. Muhteşem Gatsby – F. Scott Fitzgerald

3. Kayıp Zamanın İzinde – Marcel Proust

4. Ulysses – James Joyce

5. Dublinliler – James Joyce

6. Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez

7. Ses ve Öfke – William Faulkner

8. Deniz Feneri – Virginia Woolf

9. Bütün Hikayeler – Flannery O’Connor

10. Solgun Ateş – Vladimir Nabokov

19. yüzyılın en iyi 10 romanı

1. Anna Karenina – Leo Tolstoy

2. Madame Bovary – Gustave Flaubert

3. Savaş ve Barış – Leo Tolstoy

4. Huckleberry Finn’in Maceraları – Mark Twain

5. Anton Çehov’dan Hikayeler – Anton Çehov

6. Middlemarch – George Eliot

7. Moby-Dick – Herman Melville

8. Büyük Umutlar – Charles Dickens

9. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevsky

10. Emma – Jane Austen

Seçilen kitap sayılarına göre yazarlar

1. William Shakespeare – 11

2. William Faulkner – 6

3. Henry James – 6

4. Jane Austen – 5

5. Charles Dickens – 5

6. Fyodor Dostoyevski – 5

7. Ernest Hemingway – 5

8. Franz Kafka – 5

9. James Joyce, Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Mark Twain, Virginia Woolf – 4

Kazandıkları puana göre yazarlar

1. Leo Tolstoy – 327

2. William Shakespeare – 293

3. James Joyce – 194

4. Vladimir Nabokov – 190

5. Fyodor Dostoevsky – 177

6. William Faulkner – 173

7. Charles Dickens – 168

8. Anton Çehov – 165

9. Gustave Flaubert – 163

10. Jane Austen – 161