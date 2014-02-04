125 milletvekili üç ay boyunca Meclis çalışmalarına katılmadı

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Başkanlık Divanı’nın yarın yapacağı toplantıda devamsız milletvekillerinin durumu görüşülecek. Üç aylık durum çizelgesine göre, Ekim-Kasım ve Aralık ayında toplam 125 milletvekilinin Meclis çalışmalarına katılmadığı anlaşıldı. 125 vekil, mazeret bildirerek Meclis Genel Kurulu’na, komisyon çalışmalarına girmedi. Başkanlık Divanı’nda devamsız listesinde görünen bazı milletvekillerinin durumlarına ilişkin itirazları da değerlendirilecek.

Atatürk’ün Yalova tesisi kurtuldu

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığındaki toplantıda, Yalova Sosyal Tesisleri konusu de ele alınacak. Başkanlık Divanı’nın son toplantısında, TBMM’ye bağlı sosyal tesislerin kapatılmasına yönelik öneri gelmiş, ancak CHP karşı çıkmıştı. Bunun üzerine, TBMM Başkanlık Divanı tarafından üç kişilik bir heyet oluşturuldu. Heyet, öğretim üyelerinden kurulu bir ekiple yerinde incelemelere eşlik etti.

Başkanlık Divanı’nın yarınki toplantısında, bu heyetin görüşlerine ilişkin tutanak da değerlendirilecek. Öğretim üyelerinde oluşan heyet, “TBMM Yalova tesislerinin mevcut idari statüsünün devam ederek TBMM bünyesinde kalmasına, sosyal tesisler içinde bulunan ve lokanta olarak kullanılan, tarihi eser olarak tescilli Genel Sekreterlik binasının ve bina ile bağlantılı dinlenme tesisinin köklü bir tadilattan geçirilmesi” görüşünü bildirdi. Böylelikle, Atatürk’ün Yalova Köşkü’nün yanı başındaki sosyal tesis tadilattan geçirilecek.