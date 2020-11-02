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Yaşam

125 bin dolara 'Titanik enkazı' turizmi

Buz dağına çarparak batan geminin enkazı okyanusun 3 bin 800 metre altında yer alıyor

02 Kasım 2020 18:51

ABD merkezli bir şirket batan gemi Titanik'i turizme kazandırmak için harekete geçti. Turizm acentası enkazı görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olacağını duyurdu.

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