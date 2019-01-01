'123456' bu yıl da zirvede; işte 2018'in en kötü şifreleri

Parola güvenlik şirketi SplashData ve antivirüs yazılım şirketi ESET, 2018’in "en sık kullanılan en kötü şifreler" sıralamasını yayınladı. Son beş yıldır olduğu gibi bu yılda ilk sırada "123456" yer aldı. Küresel seçimlerden yola çıkılarak hazırlanan 20 kötü tercih listesinin ikinci sırasında "password" bulunuyor.

En kötü 20 şifre

SplashData’nın hazırladığı liste kolayca tahmin edilebilme ve çok kullanılma oranları üzerinden hazırlanıyor. Bu yılın listesi şöyle:

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 1111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcome

14. 6666

15. abc123

16. football

17. 123123

18. monkey

19. 654321

20. !@#$%^&*