120 yazar, entelektüel ve sanatçıdan Dündar ve Gül’e mektup yazan hâkime destek: Yalnız değilsiniz!

Adana’da durdurulan MİT TIR’larının için silah ve mühimmat olduğunu ortaya koyan haberleri nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e mektup yazarak destek veren İzmir Karşıyaka Adliyesi’nde görevli hakim Murat Aydın’a 120 entelektüel, yazar, sanatçı ve aktivistten destek geldi.

Hâkim Murat Aydın, Can Dündar ve Erdem Gül’e yazdığı mektupta “Tüm bu yaşananların; hukuk, adalet, yargı adına yapıldığı söylendiğinde içim eziliyor. “Bunlar hukuk ve adalet ise ben ne yapıyorum? Benim inandığım, içinde olduğum, yaşaması için her gün çırpındığım hukuk bu mu?” İçinde bulunduğum mesleğe, 30 yıla yakındır eğitimini alıp uygulamasını yaptığım hukuk bilimine olan aidiyet duygumu yitiriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Baskın Oran, Nur Sürer, İsmail Beşikçi, Cem Özkan, Gün Zileli, Lale Mansur ve Koray Çalışkan gibi isimlerin de imzacıları arasında bulunduğu metin ve imzacıların tam listesi şöyle:

Yalnız Değilsiniz !

MİT tırları ile ilgili yaptıkları haberden dolayı tutuklanan gazeteci Can Dündar ile Erdem Gül'e tutuklu oldukları ceza evine yolladığı Yalnız değilsiniz diye sonlanan mektubunda Tüm bu yaşananların; hukuk, adalet, yargı adına yapıldığı söylendiğinde içim eziliyor. “Bunlar hukuk ve adalet ise ben ne yapıyorum? Benim inandığım, içinde olduğum, yaşaması için her gün çırpındığım hukuk bu mu?” İçinde bulunduğum mesleğe, 30 yıla yakındır eğitimini alıp uygulamasını yaptığım hukuk bilimine olan aidiyet duygumu yitiriyorum. sözleriyle içinden geçtiğimiz adaletsiz ortamı dile getirip eleştiren ve adalet duygusunun altını çizerek umudumuzu tazeleyen İzmir Karşıyaka Adliyesi’nin vicdanlı ve cesur hakimi Murat Aydın'a biz de, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ile aşağıda imzası bulunan entelektüeller, yazarlar, sanatçılar ve aktivistler olarak yalnız değilsiniz diyoruz. Teşekkürler Murat Aydın.

Abdullah Nefes Abut Can, Adil Okay, Adnan Caymaz, Adnan ChallmaKulhan, Adnan Genç, Ahmet Abakay, Ahmet Aykaç, AhmetAziz, Ahmet Hulusi Kırım, Alev Er, Ari Günter, Attila Tuygan, Ayla Zırh Gürsoy, Aysel Baytar Önsel, Ayşe Batumlu, Ayşe Günaysu, Ayşegül Doğanay, Aytan Ekici, Aziz Küçük, Aziz Tunç, Baskın Oran, Bedros Dağlıyan, Berfin EzgiDemirbaş, Betül Sümer Cinmen, Bora Kılıç, Bozkurt KemalYücel, Bülent Tekin, Celal Korkut Yıldırım, Cemal Murat Yalçıntan, Cennet Bilek, David Barsamian, Doğan Özgüden, Eflan Topaloğlu, Emin Kaya, Emrah Cilasun, Emre Kocaoğlu, Erdal Doğan, Erdal Yıldırım, Ergin Cinmen, Ergun Kuzenk, Erol Yeşilyurt, Ertan İldan, Fatma Dikmen, FeyyazKerimo, Fikret Başkaya, Fusun Erdoğan, GarabetOrunöz, Garbis Hatemo, Gökhan Kaya, Gül Gökbulut, Gün Zileli, Güngör Şenkal, Hacer Ansal, Hakan Yücel, Haldun Açıksözlü, Halil Savda, Hanife Türkseven, Hanna Beth Sawoce, Hasan Burgucuoğlu, Hasan Cevat Özdil, Hasan Zeydan, Hicri İzgören, Hüseyin Habib Taşkın, Hüsnü Öndül, İnci Tuğsavul, İbrahim Seven, İshak Kocabıyık, İsmail Cem Özkan, İsmail Beşikçi, Kadir Cangızbay, KadriyeBarsamia, Kayuş,Çalıkman Gavrilof, Kenan Urkun, KenanYenice, Koray Çalışkan, Lale Mansur, Leyla Çelik, Mahir Sayın, Mahmut Cantekin, Mahmut Konuk, MehmetDemirok, Mehmet Ördekçi, Mehmet Özer, Mehmet Uluışık, Melek Ulagay Taylan, Meral Saraç Seven, Meryem Güneş, Murad Mıhçı, Murat Kuseyri, Mustafa Sütlaş, MuzafferErdoğdu, Nadya Uygun, Necati Abay, Necmiye Alpay, NesrinKorkusuz, Nur Sürer, Özcan Metin, Özcan Soysal, Özgün Biçer, Pınar Ömeroğlu, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Rüstem Ayral, Sabahattin Şerif Meşe, Sait Çetinoğlu, Sefa Feza Arslan, Serdar Koçman, Serhat Demirhan, Şaban İba, Şanar Yurdatapan, Tahsin Yeşildere, Tamer Çilingir, Tuma Çelik, Türkan Balaban, Vahan Altıparmak, Yalçın Ergündoğan, Yusuf Bulut, Zeynep Tanbay Zübeyde Kılıç