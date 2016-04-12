120 milyon Euroluk tablo tavanarasından çıktı

İtalyan ressam Caravaggio’ya ait olduğu tahmin edilen bir tablo, Fransa’nın Toulouse kentinde bir tavan arasında tesadüfen bulundu.

İtalyan basınında yayımlanan haberlere göre, Toulouse yakınlarındaki bir köy evinde su sızıntısı yaşanması üzerine ev sahipleri sorunun kaynağını tespit etmek için tavan arasına çıktı. Bu sırada tavan arasında unutulmuş bir tablo bulan ev sahipleri, tablonun değerini tespit ettirmek için uzmanlardan yardım istedi.

Nisan 2014’te bulunan tablo üzerinde yapılan incelemelerin sonuçları ise yaklaşık 2 yıl sonra açıklandı. Fransa’nın tanınmış sanat uzmanlarından Eric Turquin ve ekibi, yaptıkları incelemeler sonunda tablonun 1571-1610 yılları arasında yaşamış, İtalya’nın en önemli ressamlarından Michelangelo Merisi da Caravaggio’ya ait olduğunu belirledi.

Eric Turquin, araştırmada elde ettikleri bulguları bugün Paris’te düzenlenen bir basın toplantısında açıkladı. Araştırmacılara göre, Judith’in Holofernes’in kafasını kesme sahnesini gösteren tablo 1604-1605 yılları arasında Caravaggio tarafından yapıldı.

Caravaggio’nun Judith ve Holofernes’i iki farklı tabloda resmettiği, bu tablolardan birinin halen Roma’daki Barberini Müzesi’nde bulunduğu diğerininse 17. yüzyılda kaybolduğu belirtildi. İtalyan basını, tablonun bulunduğu evin sahiplerinin büyük-büyük dedelerinden birinin Napoleon’la birlikte İtalya’ya gelen bir subay olduğunu belirterek, tablonun bu subay tarafından Fransa’ya götürülmüş olabileceğini yazdı.



"Ulusal hazine"



Tavan arasında bulunan tablonun Caravaggio’ya ait olduğu iddiası üzerine Fransız Kültür Bakanlığı eseri “Ulusal Hazine” ilan etti. Bu sayede tablonun yurt dışına çıkarılması 30 aylığına yasaklanmış oldu.

Tablo üzerindeki incelemelerinse sürdüğü, kesin sonuçların alınmasının aylar hatta yıllar sürebileceği belirtiliyor. Tablonun Caravaggio’ya ait olduğu kesinleşirse 120 milyon euro civarında değere sahip olacağı da İtalyan basınında yer alan bilgiler arasında. Paris’te Louvre Müzesi’nin de tabloyu satın almak için girişimlere başladığı belirtiliyor.