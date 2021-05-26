120 milyon BioNTech aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi

Geçen hafta duyurulan toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi. Gelen aşı miktarı ve detaylarına ilişkin açıklamanın bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Pfizer/BioNtech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye geldi.

Aşılama rakamları

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam Koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.

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