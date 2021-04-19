120'den fazla torunu vardı; "En yaşlı Amerikalı" Hester Ford hayatını kaybetti

"Yaşayan en yaşlı Amerikalı" ünvanına sahip olan Hester Ford, hayatını kaybetti. Ford'un 115 ya da 116 yaşında olduğu tahmin ediliyordu.

AP'de yer alan habere göre, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan ve 120'den fazla büyük büyük torunu olan Hester Ford hayatını kaybetti. "Yaşayan en yaşlı Amerikalı" olan Ford'un yaşı 115 ya da 116 olarak biliniyordu.

Charlotte kentinde yaşarken 1963 yılında eşini kaybeden Ford, 108 yaşına gelene kadar yardım almadan tek başına yaşadı. 108 yaşında banyoda düşerek kaburgalarını kıran Ford, ailesinin ısrarı sonucu yalnız kalmaktan vazgeçti. Yaşamının sonuna kadar ailesinin yanında yaşadı.

1904 doğumlu olduğu tahmin edilen Ford'un 12 çocuğu, 68 torunu, 125 büyük torunu ve en az 120 büyük büyük torunu bulunuyor.