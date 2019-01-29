12 yıl önce kaybolan yüzük burnundan çıktı

İngiltere vatandaşı Abigail Thompson’ın 12 yıl önce kaybettiği yüzük, hapşırdıktan sonra burnundan çıktı.

The Sun'ın haberine göre Abigail bu yüzüğü 8 yaşında hediye almıştı, ancak birkaç ay sonra yüzüğünü bulamayınca çalındığını sanmıştı.

Abigail Thompson, "Çocukken arkadaşlarım bize sık sık gelirdi. Genellikle yatağımda otururduk. Bu yüzden onlardan birinin çalmış olabileceğini düşünmüştük" diye anlattı.

Aradan 12 yıl geçti. Abigail, evinde geçirdiği sıradan bir günde güçlü bir şekilde hapşırdıktan sonra mendilin içinde yüzük fark etti. Bu, 12 yıl önce kaybettiği yüzüktü ve bunca zamandır burnundaydı.

Genç kız, "Yüzyıl da düşünsem yüzüğün oraya kaçmış olabileceği aklıma gelmezdi. Hiçbir şey hissetmiyordum" diyerek bugüne kadar bir kez bile olsun solunum sorunu yaşamadığını da sözlerine ekledi.

Doktor yüzüğün, burnun hassasiyetin bulunmadığı arka kısmına takılıp kaldığını, genç kızın bu yüzden hiçbir şey duymadığını anlattı.

Bu tip vakaların sıkça yaşandığını belirten doktor, küçük yaşlarda burnuna kaçan yüzüğün, büyüdükçe burun delikleri genişlediği için en sonunda dışarı çıkabildiğini söyledi.