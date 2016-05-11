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Sağlık

12 yıl önce birkaç ay ömür biçilen adam bugün sapasağlam!

Liston, doktorların deneysel tedavi önerisini kabul etmesiyle uygulanan ilaçlar, bugün kanser tedavisinde etkin olarak kullanılıyor

11 Mayıs 2016 09:11

12 yıl önce bazı şikayetlerle doktora giden Liston'a prostat kanseri olduğu, son evresinde olduğu ve çok büyük olan tümörden kanserli hücrelerin kemiklere, kalçaya sıçradığı söylendi. O sırada yanında olan eşi Vivien ile birlikte ömür biçilen Liston hayatının en büyük şokunu yaşıyordu. "Eşim Vivien ile birlikte Brighton'da bir banka oturduk ve hiçbir şey söylemeden öylece kaldık. İkimiz de donup kalmıştık." diyen Liston, daha sonra tekrar doktora dönüp şunları söyledi: "Yapılacak başka hiçbir şeyin olmamasını kabul edemem." 

Bunun üzerine doktorlar ona deneysel bir tedavi olduğunu ama henüz ilacın piyasaya çıkmadığını, bu tedaviyi deneyebileceklerini söyledi. Liston'un kullandığı deneysel ilaçların hepsi şu anda prostat kanseri tedavisinde kullanılan etkin ilaçlar oldu. Ian Liston, bu tedavi ile tekrar hayata döndü. Kanserden tamamen kurtulan adam "Bu benim için bir ölüm kalım çizgisiydi ve ben iki elimle sıkıca tutunmuştum." dedi. 

 

Deneysel tedavi nedir?

 

Bir ilacın ruhsat alabilmesi için uzun yıllar klinik deneylerden geçmesi gerekir. Bu klinik çalışmalar sırasında hazırlanan ilacın insan üzerindeki yan etkileri çeşitli testlerle tespit edilmeye çalışılır. İnsan üzerinde deney yapmak hiçbir ülkede yasal olmadığı gibi etik de değildir. O yüzden gönüllü olarak başvuran ve genellikle başka tedavi seçeneği olmayan hastaların denediği bu tedavilerle insan üzerindeki yan etkiler belirlenir. İngiltere'de geçen yıl 618 bin insan deneysel tedaviye katıldı. 

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