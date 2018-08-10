12 yeni isim gökyüzünde fark yaratmayı hedefliyor

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ile ortaklaşa yürütülen \"Gökyüzünde Fark Yaratanlar\" Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Kişisel Gelişim Programı tamamlandı.

Program içeriğinde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinde mesleki farkındalık yaratma hedeflendi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak uygulamalar kabin simülatöründe yapılan canlandırma çalışmaları ile gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilerin çalışma ortamında karşılaşacakları sorunlara çözüm önerileri getirmelerine yardımcı olmak, öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini fark etmelerini sağlamak amaçlandı.

Başvuruların değerlendirilmesi ve akabinde gerçekleştirilen mülakat sonucunda seçilen öğrenciler Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Kişisel Gelişim Programına kayıt oldu. Programda katılımcılar içsel kaynaklarını geliştirme, mesleki çalışmalarında fark yaratacak iletişim tekniklerini deneyimleme imkanı yakaladı. Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri ile ilki tamamlanan Gökyüzünde Fark Yaratanlar Programı, önümüzdeki aylarda Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, üniversitelerin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin başvurusuna da açılacak.

10 hafta süren program içeriğinde, etkin iletişim yöntemleri, takım çalışması, farkındalık, beden dili, proaktif olmak, empati, çatışma yönetimi, motivasyon, stres yönetimi, fark yaratmak konu başlıklarında paylaşımlar ve uygulamalar alanlarından uzman akademisyenlerle birlikte gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER HAVALİMANINDA DOĞAL GÖZLEM YAPTI

Son hafta Sabiha Gökçen Havalimanı\'na düzenlenen gezide öğrenciler yolcuları ve yolcu yakınlarını uçuş öncesi doğal gözlem yaparak inceleme imkânı yakaladı. Sahada gözlemlenen iletişim problemleri ve olası çözümleri üzerine yapılan eğitim sonrası program tamamlandı. Program sonunda verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. Törende Maltepe Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Nuri Olur hem Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı\'nın hem de akademik birimlerin ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmanın disiplinler arası etkinlik olarak taşıdığı öneme vurgu yaparken, programın sürekliliğini dilediğini belirtti.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden Gökhan Çanlı ise \"Başvuru yaparken, programın beni daha etkin iletişim kuran bir birey haline getireceğinden emindim. Mülakatı geçen kişiler arasında olmaktan büyük mutluluk duydum. Program içerisinde beş akademisyen ile çalışma fırsatı yakaladık. Hem insanı anlamak yolunda hem de mesleki ortamlarda karşılaşabileceğimiz iletişim problemlerini deneyimleyerek, akıcı bir şekilde çözmemizi sağlayabilecek ortamlar yarattılar. Programda eğlenceli ve öğretici zamanlar geçirdik \" dedi.