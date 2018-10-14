12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlıya linç girişimi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, zihinsel engelli 12 yaşındaki kız çocuğuna sokakta cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.K. (47), polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen E.K.'ye hastane girişinde vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K., sokakta gördüğü engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Harekete geçen polis, şüphelinin E.K. olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece düzenlediği operasyonla E.K.'yi Mance Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada E.K.'yi görüp, haberlerden tanıyan vatandaşlar şüpheliye linç girişiminde bulundu. Polisler tarafından kalabalığın arasından çıkarılan E.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü. Şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde kız çocuğunu, "Sana elbise alacağım" diyerek kandırıp, götürdüğü ıssız sokakta istismarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)