12 yaşındaki oğlunun yakıldığını öğrendi ve...

T24 - 12 yaşındaki oğlunun yakılarak öldüğünü öğrenen anne Zeynep Avşar sinir krizleri geçirdi.



Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki harabe bir evde dün saat 21.00 sıralarında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tamamen yanmış cesetle karşılaşınca polis kapsamlı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonunda cesedin ellerinin arkadan bağlı olduğu belirlendi. Cesedin tamamının yanması nedeniyle kimlik tespitinde zorlanan polis ekipleri çevrede kayıp kişilerle ilgili araştırma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset Malatya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri harabe eve gündüzleri giren bazı kişilerin eşkalini belirledi. Olaydan 2 saat kadar önce kayıp olan 12 yaşındaki Kenan Bahattin Avşar'ın ailesiyle görüşen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Gece geç saatlere kadar süren incelemelerde yanan cesedin Kenan Bahattin Avşar'a ait olduğu tespit edildi. Acı haberle birlikte sinir krizleri geçirdi.



Akşam saatlerinde ortadan kaybolan oğlunun, 2 saat sonra evlerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta harabe evde öldürüldükten sonra yakıldığını öğrenen anne Zeynep Avşar ile Baba Özcan Avşar sinir krizleri geçirdi. Anne Zeynep Avşar, feryat etti. Sakinleştirici iğneyle ayakta durabilen Zeynep Avşar oğlunun katillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Avşar, “Ne istediler biricik oğlumdan? Ben 13 yaşında anne oldum. Çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim. Ne istediler yavrumdan” diyerek feryat etti.



Üç çocuklu Avşar ailesinin en küçük erkek çocuğu olan Kenan Bahattin Avşar'ın bu yıl 7'nci sınıfa başlayacağı bildirilirken baba Özcan Avşar'ın ise yük taşımacılığında çalışarak evini geçindirdiği belirtildi.







Elleri arkadan bağlı olarak tamamen yanmış olarak bulunan cesedin Malatya Adli Tıp Morgundaki otopsi ardan kesin sonuç ve DNA testi için İstanbul Adli Tıp Morguna gönderildiği bildirdi. Cinayeti işleyen kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için kapsamlı soruşturma sürdürülüyor.





